Başakşehir tutulmuyor

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehirrüzgarı devam ediyor... Gaziantepspordeplasmanına çıkan AbdullahAvcı'nın ekibi sahadan 1-0 galip ayrılarak4'te 4 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Maçınilk yarısı düşük tempoda geçti ve 0-0 bitti.
YİNE ÇOK İYİ SAVUNMA!
İkinci yarıda daha etkili bir futbol sergileyen konuk Başakşehir 65. dakikada VanHintum'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Kalan dakikalarda Gaziantep hücumlarına karşı kalesini çok iyi savunan Turuncu- Mavililer sahadan 3 puanla ayrıldı.
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