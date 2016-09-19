Başakşehir tutulmuyor

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir rüzgarı devam ediyor... Gaziantepspor deplasmanına çıkan Abdullah Avcı'nın ekibi sahadan 1-0 galip ayrılarak 4'te 4 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Maçın ilk yarısı düşük tempoda geçti ve 0-0 bitti.



YİNE ÇOK İYİ SAVUNMA!

İkinci yarıda daha etkili bir futbol sergileyen konuk Başakşehir 65. dakikada Van Hintum'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Kalan dakikalarda Gaziantep hücumlarına karşı kalesini çok iyi savunan Turuncu- Mavililer sahadan 3 puanla ayrıldı.