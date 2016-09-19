Avrupalı Osmanlıspor ligde de fırtına!

UEFA Avrupa Ligi'nde Steaua Bükreş'i yenerek çok önemli bir galibiyete imzasını atan Osmanlıspor durmuyor!.. Başkent ekibi dün sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup edip puanını 8'e çıkardı. Karşılaşmanın 52. dakikasında sahne alan Badou Ndiaye 3 puanı getiren golü attı.