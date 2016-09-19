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Avrupalı Osmanlıspor ligde de fırtına!

Avrupa Ligi’nde ’i 1-0 yenen Başkent ekibi dün de Adana’yı mağlup

Avrupalı Osmanlıspor ligde de fırtına!
UEFA Avrupa Ligi'nde Steaua Bükreş'i yenerek çok önemli bir galibiyete imzasını atan Osmanlıspor durmuyor!.. Başkent ekibi dün sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup edip puanını 8'e çıkardı. Karşılaşmanın 52. dakikasında sahne alan Badou Ndiaye 3 puanı getiren golü attı.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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