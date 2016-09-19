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Alper FB TV’ye konuştu seri geliyor

Alper FB TV’ye konuştu seri geliyor
FB TV'de Günün Röportajı programına çıkan Alper Potuk, "Biz Kasımpaşa maçında 3 puan serisine başlamak istiyoruz ve bu seriyi yarın başlatacağımızı düşünüyorum. Dün takım olarak hep beraber yemek yedik. Orada konuşulan, galibiyetlere başlamamız gerektiğiydi. Galibiyet serisini bu hafta başlatacağımıza inanıyorum" dedi.
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  • 19 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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