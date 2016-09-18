Yasin’in penaltı isyanı

Galatasaray'ın bu sezon formda oyuncularından biri olan Yasin Öztekin, maçın 2. yarısında kensine yapılan pozisyonun penaltı olduğunu ama hakemin devam ettirdiğini söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Rakip oyuncu bileğime bastı ve koşumu engelledi. Doğru karar penaltı olmalıydı" dedi