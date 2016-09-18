Yanal: Bu takım ayağa kalkacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ağır yenilgiye rağmen umutlu konuştu. Yanal, "Bu takımı bu futbolcular ayağa kaldıracaklar. Beraber ayağa kaldıracağız. Trabzonspor istediği süreci tekrar yakalayıp, istediği noktaya mutlaka gelecektir. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.