Trabzon yalanya!

Süper Lig'in ilk haftasında 3 puanla tanışan Trabzonspor, dün Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Böylece Süper Lig tarihinin en kötü başlangıcını yaptı... 5. dakikada Mehmet Ekici'den aldığı pasla ceza sahası çaprazında topla buluşan Suk Huyun-Jun'un yerden şutunu kaleci güçlükle çıkardı. 28. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ba, Omeruo ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Ba'nın sol ayakla plasesi az farkla yandan auta gitti. 36. dakikada Bero'nun pası ile topla buluşan Mehmet Ekici'nin plasesini kaleci güçlükle kornere çeldi. İlk yarı golsüz sona erdi.



ALANYASPOR 2. YARIYA GOLLE BAŞLADI

Aytemiz Alanya 2. yarıya golle başladı. 48. dakikada Deniz Vural'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre Akbaba, topu soluna çekip sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur'un sağından ağlarla buluştu. 1-0. 63'te Emre'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Guerrrier, sol ayağı ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0. 90'da Sefa Yılmaz usta bir vuruşla frikikten maçın skorunu ilan etti: 3-0.



SEFA ATTI SEVİNMEDİ

Alanyaspor'un son golünü Trabzonspor'dan kiralık olarak Akdeniz ekibine giden Sefa Yılmaz attı. Kullandığı frikikte, kaleci Onur'un da hatasıyla topu ağlara gönderen yıldız futbolcu gol sevinci yaşamadı. Sefa sadece arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.



DEPL ASMAN ACI VATAN!

Galibiyet için gittiği Alanya'da ağır bir yenilgi alan Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor. Bordo-Mavililer dış sahada son 17 maçın 14'ünü kaybetti.



32. DAKiKADA PENALTI iSYANI

Maçın en önemli anlarından birisi 32. dakikada yaşandı... Dün savunmanın sağında oynayan Mustafa Yumlu ceza sahasında Abdoulaye Ba ile girdiği ikili mücadele sırasında yerde kaldı.



MELER 'DEVAM' DEDİ

Trabzonsporlu futbolcular pozisyon sonrasında penaltı itirazında bulunurken, maçın hakemi Halil Umut Meler 'devam' dedi. Bordo-Mavililer bu hatanın 3 puanlarına mal olduğunu söyledi.



