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Sneijder ‘dalya’ dedi

Sneijder ‘dalya’ dedi
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu , Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla Süper Lig'deki 100. müsabakasına çıktı. 5. sezonunu geçiren Hollandalı futbolcu böylece dalya yapmış oldu. Sneijder, Süper Lig'de geride kalan 99 maçında 30 gol kaydetti.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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