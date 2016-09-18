  1. Emenike: Beni kimse anlamıyor!
  2. Güneş’in korkusu Benfica!

Sistem de yok yıldız da!

Hollandalı teknik adam, “Sahamıza çekilerek maç kazanamayız. Bireysel yetenekleriyle golü atıp, maçı çözecek oyuncumuz da yok. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz”

Sistem de yok yıldız da!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, göreve başlamasının üzerinden 1 ay geçmesine rağmen takımın bir türlü rayına oturmayışını kadro yetersizliğine bağladı. Hollandalı teknik adam yöneticilerle yaptığı toplantılarda "Sistem takımı değiliz. Kendi sahamıza çekilip bekleyerek maç kazanamayız. Bununla birlikte takımda maçı çözecek yıldız da yok. Bir tane oyuncu çıkıp bireysel yetenekleriyle golü yapsın, bunu da beceremiyoruz. Yani ne sistem takımı olabiliyoruz ne yıldız takımı olabiliyoruz. Bu nedenle de sıkıntı yaşıyoruz" dediği ifade edildi. Dick Advocaat'ın bu sözleri Fenerbahçeli yöneticileri adeta şoka uğrattı.

FENERBAHÇE'Yİ KONTRATAK OYNATAMAM
Bu durumdan çok şikayetçi olduğu belirtilen Dick Advocaat "Geri çekilip takımı kontratak oynatsam bu kez herkes 'Burası Fenerbahçe nasıl oynuyoruz böyle' diyerek ayağa kalkacak. Yeni sistem oturtmak ise kolay değil, zaman gerek." diye dert yandı. Kulübe yakın kaynaklar Dick Advocaat'ın sistem arayışı içinde olduğunu 4-4-2'yi denediğini belirtiyorlar.

SAMANDIRA'YA YÖNETİCİ İSTEMİYOR
Fenerbahçe'de tarihin en kötü lig başlangıcı ve kötü gidişata rağmen geçmiş senelerin aksine Samandıra'ya yönetimden kimselerin uğramaması dikkat çekiyor. Advocaat'ın yönetimle iletişim halinde olmasına rağmen tesislere yönetici girişini istemediği belirtildi.
Etiketler:
  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar