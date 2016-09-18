Sistem de yok yıldız da!

Fenerbahçe TeknikDirektörü Dick Advocaat,göreve başlamasınınüzerinden 1 ay geçmesine rağmentakımın bir türlü rayına oturmayışınıkadro yetersizliğine bağladı.Hollandalı teknik adamyöneticilerle yaptığı toplantılarda"Sistem takımı değiliz. Kendisahamıza çekilip bekleyerekmaç kazanamayız. Bununlabirlikte takımda maçı çözecekyıldız da yok. Bir tane oyuncuçıkıp bireysel yetenekleriylegolü yapsın, bunu da beceremiyoruz.Yani ne sistem takımıolabiliyoruz ne yıldız takımıolabiliyoruz. Bu nedenle desıkıntı yaşıyoruz" dediği ifadeedildi. Dick Advocaat'ın bu sözleriFenerbahçeli yöneticileriadeta şoka uğrattı.
FENERBAHÇE'Yİ KONTRATAK OYNATAMAM Bu durumdan çok şikayetçi olduğu belirtilen Dick Advocaat"Geri çekilip takımı kontratakoynatsam bu kez herkes 'BurasıFenerbahçe nasıl oynuyoruzböyle' diyerek ayağa kalkacak.Yeni sistem oturtmak ise kolaydeğil, zaman gerek." diye dert yandı. Kulübe yakın kaynaklar Dick Advocaat'ın sistem arayışı içinde olduğunu 4-4-2'yi denediğini belirtiyorlar.
SAMANDIRA'YA YÖNETİCİ İSTEMİYOR Fenerbahçe'de tarihin en kötü lig başlangıcı ve kötü gidişata rağmen geçmiş senelerin aksine Samandıra'ya yönetimden kimselerin uğramaması dikkat çekiyor. Advocaat'ın yönetimle iletişim halinde olmasına rağmen tesislere yönetici girişini istemediği belirtildi.
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