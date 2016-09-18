Sistem de yok yıldız da!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, göreve başlamasının üzerinden 1 ay geçmesine rağmen takımın bir türlü rayına oturmayışını kadro yetersizliğine bağladı. Hollandalı teknik adam yöneticilerle yaptığı toplantılarda "Sistem takımı değiliz. Kendi sahamıza çekilip bekleyerek maç kazanamayız. Bununla birlikte takımda maçı çözecek yıldız da yok. Bir tane oyuncu çıkıp bireysel yetenekleriyle golü yapsın, bunu da beceremiyoruz. Yani ne sistem takımı olabiliyoruz ne yıldız takımı olabiliyoruz. Bu nedenle de sıkıntı yaşıyoruz" dediği ifade edildi. Dick Advocaat'ın bu sözleri Fenerbahçeli yöneticileri adeta şoka uğrattı.



FENERBAHÇE'Yİ KONTRATAK OYNATAMAM

Bu durumdan çok şikayetçi olduğu belirtilen Dick Advocaat "Geri çekilip takımı kontratak oynatsam bu kez herkes 'Burası Fenerbahçe nasıl oynuyoruz böyle' diyerek ayağa kalkacak. Yeni sistem oturtmak ise kolay değil, zaman gerek." diye dert yandı. Kulübe yakın kaynaklar Dick Advocaat'ın sistem arayışı içinde olduğunu 4-4-2'yi denediğini belirtiyorlar.



SAMANDIRA'YA YÖNETİCİ İSTEMİYOR

Fenerbahçe'de tarihin en kötü lig başlangıcı ve kötü gidişata rağmen geçmiş senelerin aksine Samandıra'ya yönetimden kimselerin uğramaması dikkat çekiyor. Advocaat'ın yönetimle iletişim halinde olmasına rağmen tesislere yönetici girişini istemediği belirtildi.