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Selçuk’tan vazgeçmedi

Teknik direktör Riekerink, Kayserispor maçının devre arasında oyundan aldığı ’ı yine ilk 11’de oynattı...

Selçuk’tan vazgeçmedi
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Çaykur Rizespor karşısında ligde son oynanan Kayserispor maçının 11'ini bozmadı.

CAVANDA KULÜBEDE
Sakatlığı nedeniyle 3 lig maçında kadroya giremeyen Luis Cavanda ise bu kez yedekler arasında yer buldu. Öte yandan, Kayserispor maçının 2.yarısında sahadaki yerini Nigel de Jong'a bırakan ve sonrasında bu durum spekülasyonlara yol açan Selçuk İnan, yine 11'de sahaya çıkarken, De Jong sakatlığı tam geçmediği için kadroda yer almadı.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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