Selçuk’tan vazgeçmedi

Galatasaray Teknik DirektörüJan Olde Riekerink,Çaykur Rizesporkarşısında ligde sonoynananKayserispor maçının11'ini bozmadı.
CAVANDA KULÜBEDE
Sakatlığı nedeniyle 3 lig maçında kadroya giremeyen Luis Cavanda ise bu kez yedekler arasında yer buldu. Öte yandan, Kayserispor maçının 2.yarısında sahadaki yerini Nigel de Jong'a bırakan ve sonrasında bu durum spekülasyonlara yol açan Selçuk İnan, yine 11'de sahaya çıkarken, DeJong sakatlığı tam geçmediği için kadroda yer almadı.
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