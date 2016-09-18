Riekerink bey diyeceksin!

Galatasaraylı taraftarlar teknik direktör Jan Olde Riekerink'e sevgi gösterilerinde bulunan taraftarların, "Sana inanıyor ve güveniyoruz hocam" ve "Riekerink Bey diyeceksiniz" yazılı pankartlar açtıkları görüldü. Ölümünen 25. yıldönümünde Metin Oktay'ın resmi de asıldı.