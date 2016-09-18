İpek Soylu Çin’de finale yükseldi

Mİlli tenisçi İpek Soylu, Çin'de düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu turnuvasında Özbek Nigina Abduraimova'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti finale yükseldi. 20 yaşındaki sporcu Belaruslu Olga Govortsova ile mücadele edecek.