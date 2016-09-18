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Çin’de finale yükseldi

Özbek tenisçiyi yenen finalde Belaruslu raketle karşılaşacak.

İpek Soylu Çin’de finale yükseldi
Mİlli tenisçi İpek Soylu, Çin'de düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu turnuvasında Özbek Nigina Abduraimova'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti finale yükseldi. 20 yaşındaki sporcu Belaruslu Olga Govortsova ile mücadele edecek.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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