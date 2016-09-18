  1. Güneş’in korkusu Benfica!
  2. Bugün tüm gözler Talisca’da

Hesap kesim tarihi

Geçtiğimiz sezon Akhisar’a 5 puan kaybeden , Manisa19 Mayıs Stadı’ndaki 4 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Kartal bu kez rakibini gözünü kestirdi.

Hesap kesim tarihi
Şampiyonlar Ligi'nde aldığı Benfica beraberliğinin ardından yeniden Süper Lig'e dönen Beşiktaş bu akşam kendisi için en zor deplasmanlardan birisine çıkacak.

4 MAÇTA TAM 11 GOL YEDİ!
Siyah-Beyazlılar kendisine çok ters gelen Akhisar Belediye ile Manisa'da kozlarını paylaşacak. 20.00'de başlayacak maçı Serkan Ok yönetecek. Kartal bugüne kadar Manisa'da rakibiyle oynadığı 4 maçta hiç kazanamazken, 1 yenilgi ve 3 beraberlik elde etti. Beşiktaş'ın bu maçlarda kalesinde tam 11 gol görmesi de dikkat çeken bir başka istatistik.

SON GALİBİYET 2 YIL ÖNCE
Siyah-Beyazlılar, Akhisar'la yaptığı son üç maçta da kazanma başarısı göstermedi. Geçen sezon rakibine Başakşehir Stadı'nda 2-0 yenilen Beşiktaş, deplasmanda ise Cenk Tosun'un son dakika golüyle 1 puanı zor kurtarmıştı. Akhisar önünde son galibiyetini yaklaşık 2 yıl önce alabilen Şenol Güneş'in ekibi, rakibini bu kez devirmeyi hedefliyor.
Etiketler:
  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar