Hesap kesim tarihi

Şampiyonlar Ligi'nde aldığı Benfica beraberliğinin ardından yeniden Süper Lig'e dönen Beşiktaş bu akşam kendisi için en zor deplasmanlardan birisine çıkacak.



4 MAÇTA TAM 11 GOL YEDİ!

Siyah-Beyazlılar kendisine çok ters gelen Akhisar Belediye ile Manisa'da kozlarını paylaşacak. 20.00'de başlayacak maçı Serkan Ok yönetecek. Kartal bugüne kadar Manisa'da rakibiyle oynadığı 4 maçta hiç kazanamazken, 1 yenilgi ve 3 beraberlik elde etti. Beşiktaş'ın bu maçlarda kalesinde tam 11 gol görmesi de dikkat çeken bir başka istatistik.



SON GALİBİYET 2 YIL ÖNCE

Siyah-Beyazlılar, Akhisar'la yaptığı son üç maçta da kazanma başarısı göstermedi. Geçen sezon rakibine Başakşehir Stadı'nda 2-0 yenilen Beşiktaş, deplasmanda ise Cenk Tosun'un son dakika golüyle 1 puanı zor kurtarmıştı. Akhisar önünde son galibiyetini yaklaşık 2 yıl önce alabilen Şenol Güneş'in ekibi, rakibini bu kez devirmeyi hedefliyor.