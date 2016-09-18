Hesap kesim tarihi

Şampiyonlar Ligi'nde aldığı Benficaberaberliğinin ardından yeniden SüperLig'e dönen Beşiktaş bu akşam kendisiiçin en zor deplasmanlardan birisine çıkacak.
4 MAÇTA TAM 11 GOL YEDİ!
Siyah-Beyazlılar kendisine çok ters gelen AkhisarBelediye ile Manisa'da kozlarını paylaşacak.20.00'de başlayacak maçı Serkan Okyönetecek. Kartal bugüne kadar Manisa'darakibiyle oynadığı 4 maçta hiç kazanamazken,1 yenilgi ve 3 beraberlik elde etti. Beşiktaş'ınbu maçlarda kalesinde tam 11 gol görmesi dedikkat çeken bir başka istatistik.
SON GALİBİYET 2 YIL ÖNCE
Siyah-Beyazlılar, Akhisar'la yaptığı son üç maçta da kazanma başarısı göstermedi. Geçen sezon rakibine Başakşehir Stadı'nda 2-0 yenilen Beşiktaş, deplasmanda ise CenkTosun'un son dakika golüyle 1 puanı zor kurtarmıştı. Akhisar önünde son galibiyetini yaklaşık 2 yıl önce alabilen Şenol Güneş'in ekibi, rakibini bu kez devirmeyi hedefliyor.
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