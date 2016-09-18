Güneş’in korkusu Benfica!

Beşiktaş Teknik Direktörü ŞenolGüneş, takımı Akhisar deplasmanınasadece taktik ve fiziki olarak değilmental olarak da hazırlamaya çalışıyor...Futbolcularının hafta içi oynananBenfica maçının etkisinden kurtulmasıisteyen tecrübeli hoca, olası bir konsantrasyoneksikliğinin puan kaybıgetireceğine yönelik sık sık uyarılardabulunuyor. Adeta bir psikolog gibi çalışanGüneş, Akhisar'dan 3 puanla dönülmesiiçin büyük çaba harcıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.