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Güneş’in korkusu Benfica!

Tecrübeli hoca, futbolcularının Benfica maçını unutmas ı ve Akhisar’a konsantre olması için büyük çaba

Güneş’in korkusu Benfica!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımı Akhisar deplasmanına sadece taktik ve fiziki olarak değil mental olarak da hazırlamaya çalışıyor... Futbolcularının hafta içi oynanan Benfica maçının etkisinden kurtulması isteyen tecrübeli hoca, olası bir konsantrasyon eksikliğinin puan kaybı getireceğine yönelik sık sık uyarılarda bulunuyor. Adeta bir psikolog gibi çalışan Güneş, Akhisar'dan 3 puanla dönülmesi için büyük çaba harcıyor.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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