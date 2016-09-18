Golbol takımımız altın kazan

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Future Arena'da oynanan final müsabakasında Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı finalde Çin'i 4-1 mağlup ederek altın madalya kazandı. Türkiye, bu başarısıyla Paralimpik Oyunları'ndaki üçüncü altın madalyasını elde etti.



BAKAN KILIÇ'TAN KUTLAMA

Rio'da olan maçı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, altın kanan Golbol takımı kutladı.