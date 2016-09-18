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Golbol takımımız altın kazan

Finalde Çin’i 4-1 yenen Golbol takım-ı mız Rio’dan altın madalyayla dönüyor

Golbol takımımız altın kazan
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Future Arena'da oynanan final müsabakasında Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı finalde Çin'i 4-1 mağlup ederek altın madalya kazandı. Türkiye, bu başarısıyla Paralimpik Oyunları'ndaki üçüncü altın madalyasını elde etti.

BAKAN KILIÇ'TAN KUTLAMA
Rio'da olan maçı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, altın kanan Golbol takımı kutladı.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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