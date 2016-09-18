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Giresun Tarzan’ı vurdu

Evinde Manisaspor’u konuk eden Giresunspor, Özgür Can, Tomic ve Guido’nun golleriyle güldü. Manisa’nın tek golünü Bahattin attı.

Giresun Tarzan’ı vurdu
TFF 1. Lig'de play-off hedefiyle sezona başlayan iki takımın maçında Giresunspor evinde Manisaspor'u 3-1'le geçti.

ÜST ÜSTE GOLLER
19. dakikada Abwo'nun pasına ayak içi ile dokunan Özgür Can, topu İsmail'in üzerinde ağlara gönderdi: 1-0. 31. dakikada Tomic'in ceza sahasının dışından 30 metreden vurduğu aşırtma vuruşu kalecinin müdahalesine rağmen köşeden ağlarla buluştu: 2-0. 51. dakikada Bahattin'in Giresunspor'un yarı alanının ortasından kullandığı serbest vuruşta defansı ve kaleciyi geçen top ağlarla buluştu: 2-1. 90+3. dakikada Abwo'nun vuruşunda üst direkten dönen topa Guido dokundu ve skoru belirledi: 3-1.
  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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