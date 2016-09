Giresun Tarzan’ı vurdu

TFF 1. Lig'de play-off hedefiyle sezona başlayan iki takımın maçında Giresunspor evinde Manisaspor'u 3-1'le geçti.



ÜST ÜSTE GOLLER

19. dakikada Abwo'nun pasına ayak içi ile dokunan Özgür Can, topu İsmail'in üzerinde ağlara gönderdi: 1-0. 31. dakikada Tomic'in ceza sahasının dışından 30 metreden vurduğu aşırtma vuruşu kalecinin müdahalesine rağmen köşeden ağlarla buluştu: 2-0. 51. dakikada Bahattin'in Giresunspor'un yarı alanının ortasından kullandığı serbest vuruşta defansı ve kaleciyi geçen top ağlarla buluştu: 2-1. 90+3. dakikada Abwo'nun vuruşunda üst direkten dönen topa Guido dokundu ve skoru belirledi: 3-1.