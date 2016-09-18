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: Beni kimse anlamıyor!

Emenike: Beni kimse anlamıyor!
Son maçlarda ilk 11'den kesilen Emmanuel 'nin antrenmanlarda huzursuz olduğu iddia edildi. Çift kalelerde bireysel davrandığı belirtilen Nijeryalı futbolcunun, "Beni kimse sevmiyor, kimse de anlamıyor" psikolojinisini taşıdığı ifade edildi.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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