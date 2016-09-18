Darmstadt mosmor oldu!

Türk futbolunun en önemli yıldız adaylarından Emre Mor, Bundesliga'da gollerine başladı... Milli oyuncu, Dortmund'un evinde Darmstadt'ı 6-0 yendiği maçta golünü attı.



ÜST ÜSTE GOLLER

Karşılaşmanın 64. dakikasında Ousmane Dembele'nin yerine oyuna giren Emre Mor, 86. dakikada skoru 6-0 yaptı. Pulisic'in ortasında arka direkte topla buluşan genç yıldız, rakibinden sıyrıldıktan sonra yakın direğe sert bir vuruşla ağları havalandırdı. Emre golün ardından çok büyük bir sevinç yaşadı. Öte yandan Premier Lig'de Manchester City evinde Bournemouth'u 4-0 mağlup etti. City'nin Türk asıllı yıldızı İlkay Gündoğan ilk golünü attı.



TÖRE OYUNA GİREMEDİ!

Bilic'in çalıştırdığı West Ham United ise West Brom deplasmanında 4-2 kaybetti. 18 kişilik kadroda olan Gökhan Töre hiç oyuna girmedi. Hollanda da Twente, Den Haag'ı 4-1 yenerken Enes Ünal 2 gol attı.