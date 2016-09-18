Darmstadt mosmor oldu!

Türk futbolunun en önemli yıldız adaylarından Emre Mor, Bundesliga'da gollerine başladı... Milli oyuncu, Dortmund'un evinde Darmstadt'ı 6-0 yendiği maçta golünü attı.
ÜST ÜSTE GOLLER
Karşılaşmanın 64. dakikasında OusmaneDembele'nin yerine oyuna girenEmre Mor, 86. dakikada skoru 6-0yaptı. Pulisic'in ortasında arka direktetopla buluşan genç yıldız, rakibinden sıyrıldıktansonra yakın direğe sert bir vuruşlaağları havalandırdı. Emre golün ardındançok büyük bir sevinç yaşadı. Öteyandan Premier Lig'de ManchesterCity evinde Bournemouth'u 4-0 mağlupetti. City'nin Türk asıllı yıldızı İlkayGündoğan ilk golünü attı.
TÖRE OYUNA GİREMEDİ! Bilic'in çalıştırdığı West Ham Unitedise West Brom deplasmanında 4-2 kaybetti.18 kişilik kadroda olan GökhanTöre hiç oyuna girmedi. Hollanda daTwente, Den Haag'ı 4-1 yenerkenEnes Ünal 2 gol attı.
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