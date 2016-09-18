Bugün tüm gözler Talisca’da

Akhisar deplasmanında bu akşam önemli bir sınav verecek olan Beşiktaş'ta kuşkusuz tüm gözler Anderson Talisca'nın üzerinde olacak... Benfica'ya son saniyede attığı müthiş frikik golüyle gündeme oturan Brezilyalı yıldız, Akhisar önünde 11'de olacak. Taraftarların çok şeyler beklediği Talisca'nın göstereceği performans merakla bekleniyor. Bir diğer yeni transfer Aboubakar'ın ise yedek kalacağı öğrenildi.