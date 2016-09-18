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Aydınspor’u deviren Hatay’dan 3’te

Hatay, Mithat’ın golüyle 3. maçını da kazanıp 9 puana

Aydınspor’u deviren Hatay’dan 3’te
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un iddialı takımlarından Hatayspor evinde konuk ettiği Aydın 19231-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Ev sahibi ekibe galibiyeti 57. dakikada Mithat Yaşar getirdi. Ankaragücü de evinde Karşıyaka'yı 1-0'la geçti ve aynı Hatay gibi 9 puana ulaştı.
  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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