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Aslan’dan örnek davranış

Adana’da çalıştığı bir sanayi sitesinde üzerinde Sneijder formasıyla verdiği pozla gündeme oturan ve G.Saray kulübü tarafından Arena’da Çaykur Rize maçına davet edilen Suriyeli , dün gece unutamayacağı bir gece yaşadı.

Aslan’dan örnek davranış
Galatasaray Kulübü, Adana'da çalıştığı bir sanayi sitesinde üzerinde Wesley Sneijder'in formasıyla verdiği pozla gündem olan Suriyeli 10 yaşındaki Udey'i, Türk Telekom Arena'da ağırladı. Medyaya yansıyan fotoğraflarıyla dikkati çeken Udey'i, Çaykur Rizespor maçına davet eden ve İstanbul'da ağırlayan sarı-kırmızılı kulüp, Udey'in Galatasaray formasıyla soyunma odasındaki fotoğraflarını da paylaştı. Maçın başlangıç seremonisinde Sneijder'in elini tutarak sahaya çıkan Udey, müsabakayı da tribünden izledi.

UDEY: YİNE GELİRİM
Maçı akranlarıyla birlikte izleyen Udey, "Çok mutlu bir gün geçirdim. Bana bugün burda maç izlememi saılayan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da çağırırlarsa yine gelirim. Maç sırasında çok heyecanlandım" dedi.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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