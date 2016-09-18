Aslan’dan örnek davranış

Adana’da çalıştığı bir sanayi sitesinde üzerinde Sneijder formasıyla verdiği pozla gündeme oturan ve G.Saray kulübü tarafından Arena’da Çaykur Rize maçına davet edilen Suriyeli Udey, dün gece unutamayacağı bir gece yaşadı.
Galatasaray Kulübü, Adana'da çalıştığı bir sanayi sitesinde üzerinde WesleySneijder'in formasıyla verdiği pozla gündem olan Suriyeli10 yaşındaki Udey'i, TürkTelekom Arena'da ağırladı. Medyaya yansıyan fotoğraflarıyla dikkati çeken Udey'i,Çaykur Rizespor maçına davet eden ve İstanbul'da ağırlayan sarı-kırmızılı kulüp, Udey'in Galatasaray formasıyla soyunma odasındaki fotoğraflarını da paylaştı. Maçın başlangıç seremonisinde Sneijder'in elini tutarak sahaya çıkan Udey, müsabakayı da tribünden izledi.
UDEY: YİNE GELİRİM
Maçı akranlarıyla birlikte izleyen Udey, "Çok mutlu birgün geçirdim. Bana bugünburda maç izlememi saılayanherkese teşekkür ediyorum.Bundan sonra da çağırırlarsayine gelirim. Maçsırasında çok heyecanlandım" dedi.
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