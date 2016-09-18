Akhisar Belediyespor - Beşiktaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica deplasmanından 1 puanla dönmeyi başaran Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Akhisar Belediyespor ile yapacağı karşılaşmada bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Ligin geride kalan ilk 3 haftalık bölümünde 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, Akhisar Belediyespor'a konuk olacak. Akhisar ile Beşiktaş arasındaki müsabaka, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Sahasında yaptığı 2 maçta Aytemiz Alanyaspor'u 4-1, Kardemir Karabükspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, deplasmanda ise Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, bugünkü rakibini mağlup ederek, 5. haftada G.Saray ile Vodafone Arena'da oynayacağı derbiye moralli hazırlanmak istiyor.
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