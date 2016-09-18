Galatasaray'da belki müthiş golleriyle Eren Derdiyok maça damgasını vurdu ama gecenin bir kahramanı daha vardı... Sezon başında Hertha Berlin'den alınan ve gösterdiği performansla kısa sürede taraftarların gönlünde taht kuran Tolga Ciğerci dün yine istatistikleri alt üst etti. 90 dakika sahada kalan gurbekçi futbolcu 136 kez topla buluşarak lig rekorunu kırmayı başardı. 3 hafta itibariyle ligin en fazla pas yapan oyuncusu olan Tolga dün de 109'u isabetli 122 pas yapmayı başardı. Girdiği 12 ikili mücadelenin 10'u kazanan, 9 kez top çalıp 12 kilomotre koşan Tolga Ciğerci adeta soyadının hakkını verdi. Tüm hücum bölgesinde de daha fazla gözüken yıldız futbolcu 3 kez şut çekti, 1 gol pozisyonuna girmeyi de başardı.



SOSYAL MEDYANIN DA GÜNDEMİNE OTURDU

Tolga'nın gösterdiği bu performans sosyal medyada da gündeme oturdu. Galatasaraylı taraftarlar, gurbetçi futbolcuya "Tolga Çift Ciğerli" yakıştırması yaparken, transferi gerçekleştiren Levent Nazifoğlu'nu da övdüler. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Tolga, "Çok güzel bir atmosferde çok güzel bir galibiyet aldık. Eren'in golü muhteşemdi. Derbi öncesinde tüm takıma moral oldu. Şimdi Beşiktaş maçına odaklandık. Zor olacak ama kazanmak istiyoruz" dedi.