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14 için 12’şer yıl istendi

14 Ukraynalı holigan için 12’şer yıl istendi
Fenerbahçe'nin Ukrayna'da Zorya Luhansk ile oynadığı maç öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle taşkınlık çıkaran Ukranyalı lar hakkında dava açıldı. 14 Ukraynalı için "holiganlık" ve organize saldırı suçlarından 12 yıl hapis istendiği bildirildi.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar
  • Gazete
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