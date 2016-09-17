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Yeni bir sayfa açalım

Ligde 2 maç üst üste kaybeden ’un teknik direktörü Ersun Yanal, “Bize moral lazım. Moral 3 puanla gelir. Bizi iy bir takımız. Alanya’yı yenelim ve Yeni bir sayfa açalım” diye konuştu

Yeni bir sayfa açalım
Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayıp ilk 3 haftada sadece 3 puan toplayabilen Trabzonspor'da hedef bugün Aytemiz Alanyaspor deplasmanında mutlam üç puan. Üst üste 2 yenilgiyle morallerin bozulduğu Trabzonspor'da teknik direktör Erun Yanal, futbolcularına mental yükleme yaptı. Yanal, "Bize moral lazım ve moral de 3 puanla gelir. Geçmiş maçları bir kenara bırakın. Biz iyi bir ekibiz. Alanya'yı yenelim ve yeni bir sayfa açalım" dedi. Bu arada geride kalan haftada oynanan Osmanlıspor maçında ilk iki haftadaki 11'inden farklı olarak 2 değişikliğe giden teknik direktör Ersun Yanal'ın, Alanya deplasmanında da kadroda değişiklikler yapabileceği bildirildi.

ERSUN YANAL'DAN N'DOYE SÜRPRİZİ
Ersun Yanal'ın sol bekte Güray'ın yerine İbanez ve sağ bekte de yeniden Zeki Yavru'ya şans verebileceği öğrenildi. Ersun Yanal'ın bu sezon hiç 18'e giremeyen Dame N'Doye'u da 18 kişilik kadroya alması dikkat çekti. Tecrübeli teknik adamın bugün 31 yaşındaki N'Doye'a şans verebileceği belirtildi. N'Doye sözleşmesinde indirim yapınca takımda kalmıştı.

FUTBOLCULAR ÖZEL UÇAKLA YOLA ÇIKTILAR!
TRABZONSPOR sabah yaptığı çalışmanın ardından saat 14.30'da THY'ye ait özel uçakla Antalya'ya hareket etti. Bordo- Mavililer, ardından karayoluyla Alanya'ya kamp yapacağı otele vardılar.

FIRTINA ALANYA'YI KANATLARDAN VURACAK
Trabzonspor dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. İdman öncesi teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularla bir zonuşma yaptı. Taktik ağırlıklı geçen çalışmada Ersun Yanal, kanat organizasyonları üzerinde çalıştı. Çalışma yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

TAKIMDA SAKAT FUTBOLCU YOK
'da sakat futbolcnun olmaması tekink direktör Ersun Yanal'ın yüzünü güldürdü. Hafta içinde takımına ağır çalışmalar yaptıran tecrübeli teknik adam, Alanya'da 3 puanı hedefliyor.

FORMDA ALANYA TRABZON'U AĞIRLIYOR
Süper Lig'in 4. haftasında , Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 18.00'ode start alacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma Lig TV ekranlarından canlı yayınlanacak.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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