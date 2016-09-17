Yeni bir sayfa açalım

ERSUN YANAL'DAN N'DOYE SÜRPRİZİ
Ersun Yanal'ın sol bekte Güray'ın yerine İbanez ve sağ bekte de yeniden Zeki Yavru'ya şans verebileceği öğrenildi. Ersun Yanal'ın bu sezon hiç 18'e giremeyen Dame N'Doye'u da 18 kişilik kadroya alması dikkat çekti. Tecrübeli teknik adamın bugün 31 yaşındaki N'Doye'a şans verebileceği belirtildi. N'Doye sözleşmesinde indirim yapınca takımda kalmıştı.
FUTBOLCULAR ÖZEL UÇAKLA YOLA ÇIKTILAR!
TRABZONSPOR sabah yaptığı çalışmanın ardından saat 14.30'da THY'ye ait özel uçakla Antalya'ya hareket etti. Bordo- Mavililer, ardından karayoluyla Alanya'ya kamp yapacağı otele vardılar.
FIRTINA ALANYA'YI KANATLARDAN VURACAK
Trabzonspor dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. İdman öncesi teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularla bir zonuşma yaptı. Taktik ağırlıklı geçen çalışmada Ersun Yanal, kanat organizasyonları üzerinde çalıştı. Çalışma yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.
TAKIMDA SAKAT FUTBOLCU YOK
Trabzonspor'da sakat futbolcnun olmaması tekink direktör Ersun Yanal'ın yüzünü güldürdü. Hafta içinde takımına ağır çalışmalar yaptıran tecrübeli teknik adam, Alanya'da 3 puanı hedefliyor.
FORMDA ALANYA TRABZON'U AĞIRLIYOR
Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 18.00'ode start alacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma Lig TV ekranlarından canlı yayınlanacak.
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