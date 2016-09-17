Tolga isabetli pasta ilk sırada

Süper Lig'in ilk üç haftası sonunda en çok isabetli pas yapan oyuncu Tolga Ciğerci oldu. Hertha Berlin'den Galatasaray'a transfer olan gurbetçi futbolcu, toplamda 261 isabetli pas yaparken yüzde 90 gibi yüksek bir başarı oranı yakaladı.



GÖZLER TOLGA'DA

Çaykur Rizespor önünde Selçuk İnan ile birlikte orta sahada atakları yönlendirecek olan Tolga takımın yine en büyük kozlarından biri olacak.