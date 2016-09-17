Şut ve orta çok ama isabet yok

Fenerbahçe'de beklenen iyi sonuçlarının alınamaması ve ortaya konan vasatın altında futbol taraftarları kahrederken Sarı-Lacivertli ekibin gol yollarında neden etkisiz kaldığı da istatistiklere yansımış durumda. Ligde 1-0 kaybedilen Bursaspor maçı ile perşembe gecesi UEFA'da 1-1 beraberlikle sonuçlanan Zorya maçında kaleyi bulan şut sayısı 3 oldu. Fenerbahçe, Zorya önünde 24 ortanın 20'si isabetsiz oldu. Bu istatistik ikinci yarıda bir ara 14'de 0 olarak dikkat çekti.



FENER OYUN KURAMIYOR

Orta sahada oyunun bir türlü kurulamıyor olması da forvetleri oldukça etkisiz bir konuma sokuyor.



VAN PERSİE TARAFTARI ÇILDIRTIYOR

Geldiği günden bu yana aldığı paranın hakkını vermek bir yana Süper Lig için vasat bir santrfor bile olamayan Van Persie'ye olan güven neredeyse bitmiş durumda.