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Şimdi dalya zamanı

G.Saray’daki ilk maçına Beşiktaş önünde çıkan Hollandalı ilk golünü Orduspor’a atmıştı. Çaykur Rizespor maçında oynarsa dalya yapacak

Şimdi dalya zamanı
Sneijder Ç.Rizespor karşısında forma giymesi halinde Süper Lig'de 100. maçına çıkmış olacak. Geride kalan dönemde 99 lig maçına çıkan tecrübeli oyuncu 30 gol atarken, 16 asist gerçekleştirdi. , 'daki ilk lig maçına 27 Ocak 2013'te Beşiktaş karşısında çıkarken, ilk lig golünü 25 Şubat 2013'te Orduspor filelerine gönderdi.

ŞUTTA RAKİBİ CENK
Sarı-Kırmızılı oyuncu, 99 lig maçında 22 kez sarı kart gördü. Bu sezon henüz golle buluşamayan Sneijder, buna karşılık Süper Lig'de oynadığı üç maçta çektiği toplam 13 şut ile Beşiktaşlı Cenk Tosun ile birlikte ligin en çok şut çeken iki oyuncusundan biri konumunda bulunuyor.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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