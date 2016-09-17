Rio’da kızlarımız tarih yazdı

2016 Rio Paralimpik Oyunları'ndaGolbol Kadın Milli Takımı, yarı finaldeABD'yi 11-1 mağlup ederek finale kaldı.Future Arena'da yapılan yarı final karşılaşmasındaTürkiye ile ABD karşılaştı.ABD karşısında ilk dakikadan itibarenüstün bir performans sergileyen ay-yıldızlılar,ilk yarıyı 5-1 önde kapattığı müsabakadan11-1 galip ayrıldı ve altın madalyamücadelesinde Çin'in rakibi oldu. Millioyuncu Sevda Altunoluk, attığı 8 gollekarşılaşmanın en skoreri unvanını aldı.Türkiye ile Çin arasındaki final maçı,bugün TSİ 12.30'da oynanacak.
POTADA FİNALİ KAÇIRDIK Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, yarı finalde ABD'ye 74-54 yenildi. Milliler, Büyük Britanya ile bronz madalya maçına çıkacak.
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