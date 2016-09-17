Rio’da kızlarımız tarih yazdı

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, yarı finalde ABD'yi 11-1 mağlup ederek finale kaldı. Future Arena'da yapılan yarı final karşılaşmasında Türkiye ile ABD karşılaştı. ABD karşısında ilk dakikadan itibaren üstün bir performans sergileyen ay-yıldızlılar, ilk yarıyı 5-1 önde kapattığı müsabakadan 11-1 galip ayrıldı ve altın madalya mücadelesinde Çin'in rakibi oldu. Milli oyuncu Sevda Altunoluk, attığı 8 golle karşılaşmanın en skoreri unvanını aldı. Türkiye ile Çin arasındaki final maçı, bugün TSİ 12.30'da oynanacak.



POTADA FİNALİ KAÇIRDIK

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, yarı finalde ABD'ye 74-54 yenildi. Milliler, Büyük Britanya ile bronz madalya maçına çıkacak.