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’da kızlarımız tarih yazdı

2016 Oyunları’nda Kadın tak-ı mımiz yarı finalde ABD’yi 11-1 mağlup etti. Millilerimiz bugün Çin ile altın madalya mücadelesi verecek

Rio’da kızlarımız tarih yazdı
2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, yarı finalde ABD'yi 11-1 mağlup ederek finale kaldı. Future Arena'da yapılan yarı final karşılaşmasında Türkiye ile ABD karşılaştı. ABD karşısında ilk dakikadan itibaren üstün bir performans sergileyen ay-yıldızlılar, ilk yarıyı 5-1 önde kapattığı müsabakadan 11-1 galip ayrıldı ve altın madalya mücadelesinde Çin'in rakibi oldu. Milli oyuncu Sevda Altunoluk, attığı 8 golle karşılaşmanın en skoreri unvanını aldı. Türkiye ile Çin arasındaki final maçı, bugün TSİ 12.30'da oynanacak.

POTADA FİNALİ KAÇIRDIK
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, yarı finalde ABD'ye 74-54 yenildi. Milliler, Büyük Britanya ile bronz madalya maçına çıkacak.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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