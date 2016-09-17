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Kartal’a zor

Podolski Kartal’a zor
Gelecek hafta çalışmalara başlayacak olan Podolski'nin Beşiktaş karşısında oynamasının zor olduğu öğrenildi. TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Tedavisi süren Alman futbolcunun en iyimser tahminle ligin 6. haftasında oynamasının planlandığı gelen bilgiler arasında.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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