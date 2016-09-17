Podolski Kartal’a zor

Gelecek hafta çalışmalara başlayacak olan Podolski'nin Beşiktaş karşısında oynamasının zor olduğu öğrenildi. TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Tedavisi süren Alman futbolcunun en iyimser tahminle ligin 6. haftasında oynamasının planlandığı gelen bilgiler arasında.