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’in açıklaması Twitter’da patladı

’in “1 puan iyidir” açıklaması G.Saraylılar’ı harekete geçirdi

Lens’in açıklaması Twitter’da patladı
Lens'in Zorya önünde alınan 1 puana sevinilmesi gerektiği yönündeki açıklamasına Galatasaray taraftarları kaleci Volkan'ın "Allah bize beraberliğe sevinmeyi nasip etmesin" şeklindeki açıklamasını gündeme getirirek Twitter'da polemik başlattı. , "Maçtan önce bana 1 puan alıp döneceksiniz deselerdi, harika olur derdim. Sahamızda bütün maçları kazanmalıyız" demişti.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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