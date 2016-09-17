Lens’in açıklaması Twitter’da patladı

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Lens'in Zorya önünde alınan 1 puana sevinilmesi gerektiği yönündeki açıklamasına Galatasaray taraftarları kaleci Volkan'ın "Allah bize beraberliğe sevinmeyi nasip etmesin" şeklindeki açıklamasını gündeme getirirek Twitter'da polemik başlattı. Lens, "Maçtan önce bana 1 puan alıp döneceksiniz deselerdi, harika olur derdim. Sahamızda bütün maçları kazanmalıyız" demişti.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Gazete
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