Helal sana Riekerink

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink tam bir altyapı sevdalısı olarak biliniyor. Hollandalı hoca A takım sorumluluğuna rağmen altyapıya gönül vermiş durumda. Altyapıda oynayan futbolcuları en az A Takım'dakiler gibi tanıyan başarılı çalıştırıcı hepsiyle fırsat bulduğu anda tek tek ilgileniyor. Altyapı antrenörlüğü konusunda uzman olan Hollandalı çalıştırıcı A Takım antrenmanlarını bitirdikten sona zaman zaman Galatasaray altyapısının 'altın jenerasyonu' olarak görülen U17 takımını da çalıştırıyor. Önceki gün de Galatasaray A Takımı'nı çalıştıran Riekerink öğleden sonra da U17 takımının başına geçerek takımı özel olarak çalıştırdı. İdmanı zaman zaman durdurarak genç oyunculara uyarılar yaptı.



G.SARAYLI TARAFTARLAR ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Sarı- Kırmızılı takıma altyapı hocası olarak gelen Hollandalı hoca gelişen şartlar sonucunda sürpriz bir şekilde G.Saray A Takımı'nın başına getirilmişti. U17 Milli Takımı'na 9 futbolcu gönderen G.Saray U17 takımının, ileride A takıma en az 5 futbolcu vermesi bekleniyor. Riekerink'in altyapıyla olan ilgisini öven taraftarlar sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda, "İşte biz bu adamı bunun için seviyoruz" yorumu yaptı.