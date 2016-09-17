Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink tam bir altyapı sevdalısı olarak biliniyor. Hollandalı hoca A takım sorumluluğuna rağmen altyapıya gönül vermiş durumda. Altyapıda oynayan futbolcuları en az A Takım'dakiler gibi tanıyan başarılı çalıştırıcı hepsiyle fırsat bulduğu anda tek tek ilgileniyor. Altyapı antrenörlüğü konusunda uzman olan Hollandalı çalıştırıcı A Takım antrenmanlarını bitirdikten sona zaman zaman Galatasaray altyapısının 'altın jenerasyonu' olarak görülen U17 takımını da çalıştırıyor. Önceki gün de Galatasaray A Takımı'nı çalıştıran Riekerink öğleden sonra da U17 takımının başına geçerek takımı özel olarak çalıştırdı. İdmanı zaman zaman durdurarak genç oyunculara uyarılar yaptı.
G.SARAYLI TARAFTARLAR ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Sarı- Kırmızılı takıma altyapı hocası olarak gelen Hollandalı hoca gelişen şartlar sonucunda sürpriz bir şekilde G.Saray A Takımı'nın başına getirilmişti. U17 Milli Takımı'na 9 futbolcu gönderen G.Saray U17 takımının, ileride A takıma en az 5 futbolcu vermesi bekleniyor. Riekerink'in altyapıyla olan ilgisini öven taraftarlar sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda, "İşte biz bu adamı bunun için seviyoruz" yorumu yaptı.
Helal sana Riekerink
G.Saray'a altyapı antrenörü olarak gelen Riekerink kendisini bir anda A Takım'ın başında buldu. Ancak o altyapı sevdasından hiç vazgeçmedi. Zaman zaman U 17'yi de çalıştıran Riekerink'in tutumu taraftarı mest etti. Taraftarlar sosyal medyada, "İşte biz bu adamı bunun için çok sevdik" dedi
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink tam bir altyapı sevdalısı olarak biliniyor. Hollandalı hoca A takım sorumluluğuna rağmen altyapıya gönül vermiş durumda. Altyapıda oynayan futbolcuları en az A Takım'dakiler gibi tanıyan başarılı çalıştırıcı hepsiyle fırsat bulduğu anda tek tek ilgileniyor. Altyapı antrenörlüğü konusunda uzman olan Hollandalı çalıştırıcı A Takım antrenmanlarını bitirdikten sona zaman zaman Galatasaray altyapısının 'altın jenerasyonu' olarak görülen U17 takımını da çalıştırıyor. Önceki gün de Galatasaray A Takımı'nı çalıştıran Riekerink öğleden sonra da U17 takımının başına geçerek takımı özel olarak çalıştırdı. İdmanı zaman zaman durdurarak genç oyunculara uyarılar yaptı.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Gazete
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