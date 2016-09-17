Hasret bitiyor

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray, bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Arena'da 120 gün sonra taraftarının karşısına çıkacak.
2 MAÇ DIŞARDA OYNADI
Süper Kupa'da aldığı ceza nedeniyle ligin ilk haftasında sahasındaki Karabük maçını seyircisiz oynayan Cimbom sonra 2 maçını deplasmanda yapmıştı. Arena'da seyircisi önünde son maçını geçen sezonun 34. haftasında oynayan Galatasaray, 19 Mayıs'ta yapılan maçta Kayserispor'u 6-0'lık skorla devirdi.
GALATASARAY RİZESPOR İLE 33. RANDEVUDA
120 gün sonra buluşacağı taraftarını yine galibiyetle galibiyetle selamlamak isteyen Galatasaray, 3 puan alması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak.
Rizespor ile lig tarihinde 32 kez karşılaşan sarı-kırmızılılar, 22 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgi aldı. İstanbul'da oynanan 16 maçın 12'sini Cimbom kazanırken, Karadeniz ekibi sadece 1 kez galip geldi.
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