  1. Helal sana Riekerink
  2. Şut ve orta çok ama isabet yok

Hasret bitiyor

Cezası nedeniyle ligin ilk haftasını sahasında seyircisiz oynayan Cimbom 120 gün sonra Rize maçıyla taraftarına kavuşuyor

Hasret bitiyor
Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında , bu akşam 'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Arena'da 120 gün sonra taraftarının karşısına çıkacak.

2 MAÇ DIŞARDA OYNADI
Süper Kupa'da aldığı ceza nedeniyle ligin ilk haftasında sahasındaki Karabük maçını seyircisiz oynayan Cimbom sonra 2 maçını deplasmanda yapmıştı. Arena'da seyircisi önünde son maçını geçen sezonun 34. haftasında oynayan Galatasaray, 19 Mayıs'ta yapılan maçta Kayserispor'u 6-0'lık skorla devirdi.

GALATASARAY RİZESPOR İLE 33. RANDEVUDA
120 gün sonra buluşacağı taraftarını yine galibiyetle galibiyetle selamlamak isteyen Galatasaray, 3 puan alması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak.

Rizespor ile lig tarihinde 32 kez karşılaşan sarı-kırmızılılar, 22 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgi aldı. İstanbul'da oynanan 16 maçın 12'sini Cimbom kazanırken, Karadeniz ekibi sadece 1 kez galip geldi.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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