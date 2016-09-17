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Güneş’ten süper rotasyon

’ta Benfica maçında sahaya çıkan ilk 11’de birkaç değiikşliğe gidilecek. Kalede Fabricio olacak. Beck’in yerine Gökhan Gönül yer alacak. Gökhan İnler’in yerine ise Tolgay Arslan formga iyecek

Güneş’ten süper rotasyon
Benfica deplasmanından 1 puanla dönen Beşiktaş'ta, yarın oynanacak Akhisar maçı öncesi rotasyon yapılacak. Tolga kulübeye dönerken, kaleyi Fabricio koruyacak. Portekiz'de ilk 11'de sahaya çıkan sağ bek Beck'in yerine Gökhan Gönül'ün sol bek Adriano'nun yerine ise Caner'in sahada olması bekleniyor. Şenol Güneş'in Akhisar maçında tek değiştirmeyeceği mevkii ise defansın bloğu olacak. Güneş, Marcelo-Tosic'in devamlılığının ve birbirilerine uyumunu devam ettirmek için bu ikiliyi bozmayacak. Tecrübeli teknik adam savunmanın önündeki ikilide ise Atiba-Gökhan İnler yerine Atiba-Tolgay'ı oynatmayı düşünüyor. Güneş'in Gökhan İnler'i gidişata göre sahaya sürmeyi planladığı belirlendi.

CENK TOSUN YİNE KULÜBEDE BAŞLAYACAK
GÜNEŞ sağ kanatta Quaresma, sol kanatta ise Olcay Şahan oynatacak. Benfica maçının yıldızı olan Brezilyalı Anderson Talisca ise, Oğuzhan'ın sakatlığı nedeniyle bu kez forvetin hemen arkasında 10 numara pozisyonunda görev yapacak. 3 maçta 4 gol atan Cenk Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçında ise karşılaşmaya kulübede başlamıştı. Avrupa arenasında yeni transfer Aboubakar'ı ilk 11'de oynatan Güneş'in 'da da yine ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.

ABOUBAKAR AKHİSAR'DA İLK 11'DE OYNAYACAK
Benfıca ile oynanan maçta bekleneni veremeyen ve kafalarda soru işareti bırakan Aboubakar'ın Akhisar önünde de ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Cenk Tosun'u kulübeye çekeceği ve Kamerunlu golcü Aboubakar'ın performansını bir kez daha test edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

TALİSCA'NIN YERİ GARANTİ
Benfıca maçının uzatma dakikalarında attığı muhteşem frikik golüyle 'a 1 puanı getiren Talisca yerini garantiledi. Şenol Güneş onu yarın ilk 11'de oynatmayı planlıyor.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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