Güneş’ten süper rotasyon

Benfica deplasmanından 1 puanla dönen Beşiktaş'ta, yarın oynanacak Akhisar maçı öncesi rotasyon yapılacak. Tolga kulübeye dönerken, kaleyi Fabricio koruyacak. Portekiz'de ilk 11'de sahaya çıkan sağ bek Beck'in yerine Gökhan Gönül'ün sol bek Adriano'nun yerine ise Caner'in sahada olması bekleniyor. Şenol Güneş'in Akhisar maçında tek değiştirmeyeceği mevkii ise defansın bloğu olacak. Güneş,Marcelo-Tosic'in devamlılığının ve birbirilerine uyumunu devam ettirmek için bu ikiliyi bozmayacak. Tecrübeli teknik adam savunmanın önündeki ikilide ise Atiba-Gökhanİnler yerine Atiba-Tolgay'ı oynatmayı düşünüyor. Güneş'in Gökhanİnler'i gidişata göre sahaya sürmeyi planladığı belirlendi.
CENK TOSUN YİNE KULÜBEDE BAŞLAYACAK GÜNEŞ sağ kanatta Quaresma,sol kanatta ise Olcay Şahan'ıoynatacak. Benfica maçının yıldızıolan Brezilyalı Anderson Taliscaise, Oğuzhan'ın sakatlığı nedeniylebu kez forvetin hemen arkasında10 numara pozisyonunda görevyapacak. 3 maçta 4 gol atan CenkŞampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçındaise karşılaşmaya kulübedebaşlamıştı. Avrupa arenasında yenitransfer Aboubakar'ı ilk 11'de oynatanGüneş'in Akhisar'da da yineilk 11'de oynatacağı öğrenildi.
ABOUBAKAR AKHİSAR'DAİLK 11'DE OYNAYACAK Benfıca ile oynanan maçta bekleneni veremeyen ve kafalarda soru işareti bırakan Aboubakar'ın Akhisar önünde de ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Teknik Direktör ŞenolGüneş'in Cenk Tosun'u kulübeye çekeceği ve Kamerunlu golcü Aboubakar'ın performansını bir kez daha test edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
TALİSCA'NIN YERİ GARANTİ Benfıca maçının uzatma dakikalarında attığı muhteşem frikik golüyle Beşiktaş'a 1 puanı getiren Talisca yerini garantiledi. Şenol Güneş onu yarın ilk 11'de oynatmayı planlıyor.
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