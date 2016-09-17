Galatasaray Kulübü, Adana'da çalıştığı bir sanayi sitesinde üzerinde Sneijder'in formasıyla verdiği pozla gündem olan Suriyeli 10 yaşındaki Udey 'i, Türk Telekom Arena'da ağırladı.

Medyaya yansıyan fotoğraflarıyla dikkati çeken Udey'i, Çaykur Rizespor maçına davet eden ve İstanbul'da ağırlayan sarı-kırmızılı kulüp, Udey'in Galatasaray formasıyla soyunma odasındaki fotoğraflarını da paylaştı.





Maçın başlangıç seremonisinde Sneijder'in elini tutarak sahaya çıkan Udey, müsabakayı da tribünden izledi.









"HEYECANDAN UYUYAMADIM"

Karşılaşma öncesi GSTV mikrofonlarına konuşan Udey, "Ben Sneijder'i çok seviyorum. Bugün maça geleceğim için heyecandan uyuyamadım. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.



