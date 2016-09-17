  1. Galatasaray - Çaykur Rizespor

'dan Suriyeli 'e jest

, Adana'da çalıştığı bir sanayi sitesinde üzerinde Sneijder'in formasıyla verdiği pozla gündem olan Suriyeli 'i, Türk Telekom Arena'da ağırladı.

Galatasaraydan Suriyeli Udeye jest
Kulübü, Adana'da çalıştığı bir sanayi sitesinde üzerinde Sneijder'in formasıyla verdiği pozla gündem olan Suriyeli 10 yaşındaki 'i, Türk Telekom Arena'da ağırladı.

Medyaya yansıyan fotoğraflarıyla dikkati çeken Udey'i, Çaykur Rizespor maçına davet eden ve İstanbul'da ağırlayan sarı-kırmızılı kulüp, Udey'in Galatasaray formasıyla soyunma odasındaki fotoğraflarını da paylaştı.

Maçın başlangıç seremonisinde Sneijder'in elini tutarak sahaya çıkan Udey, müsabakayı da tribünden izledi.



"HEYECANDAN UYUYAMADIM"
Karşılaşma öncesi GSTV mikrofonlarına konuşan Udey, "Ben Sneijder'i çok seviyorum. Bugün maça geleceğim için heyecandan uyuyamadım. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi 21:27
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