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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray, bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Arena'da 120 gün sonra taraftarının karşısına çıktı. Süper Kupa maçında aldığı ceza nedeniyle ligin ilk haftasında sahasındaki Karabükspor maçını seyircisiz oynayan Cimbom, sonraki iki hafta deplasmanda mücadele etmişti. Arena'da seyircisi önünde son maçını geçen sezon 34. haftada oynayan Aslan, 19 Mayıs'ta Kayserispor'u 6-0 yenmişti.



GALATASARAY: Muslera, Sabri, Hakan, Chedjou, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok

Ç.RİZESPOR: Diallo, Oboabona, Petrucci, Ümit, Dhurgham, Orhan, Janster, Saadane, Oğuz, Emrah, Atiemwen.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi 19:49
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