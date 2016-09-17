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Es-Es doludizgin

Cezası nedeniyle seyircisinden yoksun kalan , Elazığ’ı yenerek zirveye adını yazdırdı

Es-Es doludizgin
TFF 1'inci Futbol Ligi'nde mücadele eden Eskişehirspor, kendi sahasında Elazığspor'u 3-1 yendi. lu taraftarlar seyircisiz oynama cezası nedeniyle karşılaşmayı izleyemedi. Karşılaşmayı Elazığsporlu 50 kadar taraftar izledi.

ELAZIĞ 9 KİŞİ KALDI
Eskişehirspor'un gollerini 27 ve 60'da Semih Şentürk, 89'da Meye atarken, konuk 'un golünü 80. dakikada Murat kaydetti. Elazığ'dan Tom 28'de, Onur 73'te kırmızı görürken, ev sahibi Eskişehir'de de Hakan Cinemre 73'te kırmızı kart gördü.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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