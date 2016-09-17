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dünya çapında

eski öğrencisi için, “Dünya çapında bir golcü” dedi

Eren Derdiyok dünya çapında
Eren Derdiyok'a eski hocası 'dan destek geldi. Kasımpaşa'daki görevinden istifa eden Çalımbay, Eren'in dünya çapında bir forvet olduğunu belirterek, " mükemmel kafaya çıkar, inanılmaz topa vurur. 5 topa vursun, 2'si gol olur" dedi.

TAKIMA GEÇ UYUM SAĞLAR
Çalımbay Eren'in tek sorununun takıma geç uyum sağlaması olduğunu sözlerine ekledi.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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