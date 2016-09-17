  1. Alanyaspor-Trabzonspor

siftah yaptı

Bundesliga’da Borussia Dortmund Darmstadt’ı 6-0 yenerken, son gol milli futbolcu ’dan geldi.

Emre Mor siftah yaptı
Evindeki karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapatan Dortmund, ikinci yarı coştu ve maçı 6-0 kazandı. Müsabakanın son golü ise 88. dakikada 'dan geldi. Böylece Borussia Dortmund üç hafta sonunda puanını 6'ya yükseltirken, Emre de Bundesliga'daki ilk golünü kaydetmiş oldu.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi 18:41
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