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leri 5 dakikada

Derbi biletleri 5 dakikada tükendi
Süper Lig'in 5. haftası Vodafone Arena'da dev bir mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş gelecek hafta Vodafone Arena'da Galatasaray'ı konuk edecek. Bu mücadelenin leri 150 ila 450 TL'den satışa çıkarılmıştı. Siyah-Beyazlı taraftarlar yeni evlerinde oynayacakları ilk nin biletlerini 5 dakikada tüketti.

lı taraftarlar derbi biletlerini 5 dakikada tüketti
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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