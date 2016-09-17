Çok iyi bir liderimiz var

La Liga'da Barcelona forması giyen Arda Turan dün gece NTV Spor'da Yüzde Yüz Futbol programına konuk oldu. Rıdvan Dilmen'in "Türkiye zor bir süreçten geçti. Cuhmurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkı dirayet göstermeseydi zor günler bizi bekleyecekti. İspanya'da bu olaylara nasıl bakıyorlar" sorusuyla karşılaşan ArdaTuran, "Gerçekten Türkiye inanılmaz olaylar yaşadı.Ülkemde olan biteni bana hep sordular. Amaonlar da Türk halkının dirayetini ve çok iyi bir lideresahip olduğunu gördüler. Gerçekten ülke olarakzor bir süreçten geçtik ve geçiyoruz" cevabını verdi.
PRİM VE PARA PAZARLIĞI YAPMAM
Milli Takımın Hırvatistan maçı kadrosuna çağrılmamasını değerlendiren Arda Turan, "Hayatım boyunca kimseyle prim, para pazarlığı yapmadım, yapmam da" dedi. "Ekim ayındaki Ukrayna ve İzlanda ile oynanacak maçlar için çağrılmaması durumunda hayal kırıklığı yaşar mısın?" sorusuna Arda şu yanıtı verdi, "Öyle hayal kırıklığı hiç yaşamam. Ülkeye hizmet bu şekildeymiş derim" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.