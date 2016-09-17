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Çok iyi bir liderimiz var

NTV Spor’da Yüzde Yüz Futbol programına konuk olan “, İspanya’da bana Türkiye’de neler oluyor diye sordular. Ama Türk halkının dirayetini ve iybiir liderinin olduğunu anladılar” dedi

Çok iyi bir liderimiz var
La Liga'da forması giyen dün gece NTV Spor'da Yüzde Yüz Futbol programına konuk oldu. 'in "Türkiye zor bir süreçten geçti. Cuhmurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkı dirayet göstermeseydi zor günler bizi bekleyecekti. İspanya'da bu olaylara nasıl bakıyorlar" sorusuyla karşılaşan Arda Turan, "Gerçekten Türkiye inanılmaz olaylar yaşadı. Ülkemde olan biteni bana hep sordular. Ama onlar da Türk halkının dirayetini ve çok iyi bir lidere sahip olduğunu gördüler. Gerçekten ülke olarak zor bir süreçten geçtik ve geçiyoruz" cevabını verdi.

PRİM VE PARA PAZARLIĞI YAPMAM
Milli Takımın Hırvatistan maçı kadrosuna çağrılmamasını değerlendiren Arda Turan, "Hayatım boyunca kimseyle prim, para pazarlığı yapmadım, yapmam da" dedi. "Ekim ayındaki Ukrayna ve İzlanda ile oynanacak maçlar için çağrılmaması durumunda hayal kırıklığı yaşar mısın?" sorusuna Arda şu yanıtı verdi, "Öyle hayal kırıklığı hiç yaşamam. Ülkeye hizmet bu şekildeymiş derim" ifadesini kullandı.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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