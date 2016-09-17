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Çaykur Rize’yi devireceğiz

Çaykur Rize’yi devireceğiz
'ın başarılı kaptanı Çaykur Rizespor'u devireceklerini söyledi. Sarı-Kırmızılı oyuncu, "Maça iyi hazırlandık. Kayseri önünde kaybettiğimiz 2 puanı mutlaka telafi edeceğiz" diye konuştu.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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