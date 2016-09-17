Burnunun Dick'ine gidiyor

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR!
Fenerbahçeli futbolcuların son dakikada Zorya ile 1-1 kalmasına sevinmeleri sosyal medyanın da bir numaralı konusu oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Dick Advocaat'a ve Başkan Aziz Yıldırım'a büyük tepki gösterdi.
Yazık! Koskoca Fenerbahçe 1 puana sevinen bir takım haline geldi.
Bu nasıl iş. Fenerbahçe geçen sezondan daha da kötü hale geldi.
UĞUR MELEKE: ADVOCAAT'IN SORUNU!
16 milyonluk Zorya'nın orta üçlüsü 150 milyonluk F.Bahçe'nin üçlüsüne göre çok daha cesurdu. Advocaat, en büyük sorununun özgüven olduğunu söylüyor. Bu sorun oyuncularla mı kendisiyle ilgili şüpheliyim..
ERMAN TOROĞLU: YOLUNACAK KAZ MİSALİ!
Advocaat düne kadar "Takımın beyne ihtiyacı var" diyordu. Herhalde zılgıtı yedi. "Kadro yeterli" demeye başladı. Adam akıllı. Bizim gibi yolunacak kaz bulmuşken 2-3 milyon Euro'yu alır, çeker giderim diyor.
FAİK ÇETİNER: BÖYLE GİDERSE PEREİRA ARANIR
Hollandalı hocayla ilgili soru işaretlerim arttı. Gelir gelmez Pereira'ya salladı. Ardından "10 numara istemez" dedi. Böyle giderse, bizlerin bile eleştirdiği Pereira aklanacak.
İLKER YAĞCIOĞLU: YANLIŞLIKLAR SİNSİLESİ!
Orta saha kurgusundaki yanlışlıklar nedeniyle Fenerbahçe bir türlü rakip kaleye etkili şekilde gidemiyor. Ama daha kötü sezonbaşı olmasına rağmen hem Avrupa'da hem ligde hedefinden uzaklaşıyor...
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