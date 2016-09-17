  1. Çaykur Rize’yi devireceğiz

Burnunun Dick'ine gidiyor

Hollandalı hoca, 16 milyon Euro’luk Zorya’ya karşı 150 milyon Euro’luk ’yi 3 ön liberoyla (Souza, M. Topal ve Ozan) oynattı. Aatıf ve Fearnandao’yu kadro dışı bıraktı. 1-1’in faturasını oyuncularına çıkarttı. Taraftarlar isyan bayrağı açtı...

Burnunun Dickine gidiyor
Fenerbahçe'nin ligde 3'te sıfır çekmesi, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Zorya gibi 3. sınıf bir takıma karşı 1 puanı son anda kurtarması, Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Futbol otoriteleri ise Dick Advocaat'ın yanlış tercihlerini tartışmaya açtı. Sarı-Lacivertli taraftarlar da hem Advocaat'ı getiren Başkan Aziz Yıldırım'a hem de oyuncu tercihleri nedeniyle eleştirilen Hollandalı teknik adama isyan bayrağı açtı. Otoriteler 16 milyon Euro'luk Zorya'nın 150 milyon Euro'luk Fenerbahçe'ye karşı daha cesur oynadığını belirtiler. Hollandalı teknik adamın ikinci yarı 3 ön libero Souza, Mehmet Topal ve Ozan Tufan'a aynı anda görev vererek korkakça bir tercih yaptığını vurguladılar. Sezon başında alınan Aatıf'ın çok daha yaratıcı bir oyuncu olduğuna dikkat çeken otoriteler, Fernandao gibi bir golcüden de yararlanmak yerine kadro dışı bırakılmasının mantık dışı olduğunu söylediler. Taraftarlar ise 65 yaşındaki Advocaat'ın "Burnunun dikine giderek" Fenerbahçe'yi her geçen gün daha da batağa sürüklediğini belirttiler.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR!
Fenerbahçeli futbolcuların son dakikada Zorya ile 1-1 kalmasına sevinmeleri sosyal medyanın da bir numaralı konusu oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, 'a ve Başkan Aziz Yıldırım'a büyük tepki gösterdi.
Yazık! Koskoca 1 puana sevinen bir takım haline geldi.
Bu nasıl iş. Fenerbahçe geçen sezondan daha da kötü hale geldi.

UĞUR MELEKE: ADVOCAAT'IN SORUNU!
16 milyonluk Zorya'nın orta üçlüsü 150 milyonluk F.Bahçe'nin üçlüsüne göre çok daha cesurdu. Advocaat, en büyük sorununun özgüven olduğunu söylüyor. Bu sorun oyuncularla mı kendisiyle ilgili şüpheliyim..

ERMAN TOROĞLU: YOLUNACAK KAZ MİSALİ!
Advocaat düne kadar "Takımın beyne ihtiyacı var" diyordu. Herhalde zılgıtı yedi. "Kadro yeterli" demeye başladı. Adam akıllı. Bizim gibi yolunacak kaz bulmuşken 2-3 milyon Euro'yu alır, çeker giderim diyor.

FAİK ÇETİNER: BÖYLE GİDERSE PEREİRA ARANIR
Hollandalı hocayla ilgili soru işaretlerim arttı. Gelir gelmez Pereira'ya salladı. Ardından "10 numara istemez" dedi. Böyle giderse, bizlerin bile eleştirdiği Pereira aklanacak.

İLKER YAĞCIOĞLU: YANLIŞLIKLAR SİNSİLESİ!
Orta saha kurgusundaki yanlışlıklar nedeniyle Fenerbahçe bir türlü rakip kaleye etkili şekilde gidemiyor. Ama daha kötü sezonbaşı olmasına rağmen hem Avrupa'da hem ligde hedefinden uzaklaşıyor...
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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