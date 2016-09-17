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'tan 5 çizik

’ın “Kadromuzda üst seviyede oynayamayacak oyuncular var” açıklamasıyla Ozan, Emenike, Salih, Josef ve Şener’i kastettiği iddia edildi. Bu açıklama futbolcuları strese soktu

Advocaattan 5 çizik
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda oynadığı ilk maçta Ukrayna temsilcisi Zorya ile 90+6'da Simon Kjaer'in attığı golle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Hollandalı teknik adam Dick Advocaat'ın maç sonrası yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. 'ın maçın ardından yaptığı açıklamada "Takımı 4 hafta öncesine kıyasla daha iyi tanıyoruz. Kadromuzda üst seviyede oynayamayacak futbolcular var ama biz puanlar ve galibiyetler almak mecburiyetindeyiz. Bunun hiçbir bahanesi olamaz" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama sonrasında Advocaat'ın hangi futbolcuları kastettiği merak konusu olmuştu. Açıklama sonrasında Sarı-Lacivertli futbolcular da rahatsızlık duymuştu.

F.BAHÇE'DE ROTASYON KAPIYA DAYANDI
Kulübe yakın kaynaklar Advocaat'ın Şener, Salih, Emenike, Ozan ve Josef'i kastettiği ve bu futbolcuların ortaya koyduğu performanstan memnuniyet duymadığını ifade ediyorlar. UEFA kadrosuna alınmayan Aatıf ve Fernandao'nun da bunlara ilave edilebilecği de gelen haberler arasında. Advocaat'ın "Bazı oyuncular daha fazla bazıları ise daha az şans bulacak. Çünkü geliştirmeleri gereken noktalar var" şeklindeki açıklaması da Fenerbahçe'de pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçıyla birlikte kadroda önemli rotasyonların olbileceği şeklinde algılandı.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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