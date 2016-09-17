UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaoynadığı ilk maçtaUkrayna temsilcisi Zoryaile 90+6'da Simon Kjaer'in attığıgolle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'deHollandalı teknik adamDick Advocaat'ın maç sonrasıyaptığı açıklama gündeme bombagibi düştü. Advocaat'ın maçın ardındanyaptığı açıklamada "Takımı4 hafta öncesine kıyasla dahaiyi tanıyoruz. Kadromuzda üstseviyede oynayamayacak futbolcularvar ama biz puanlar vegalibiyetler almak mecburiyetindeyiz.Bunun hiçbir bahanesiolamaz" ifadelerini kullanmıştı. Buaçıklama sonrasında Advocaat'ınhangi futbolcuları kastettiği merakkonusu olmuştu. Açıklama sonrasındaSarı-Lacivertli futbolcularda rahatsızlık duymuştu.
F.BAHÇE'DE ROTASYON KAPIYA DAYANDI Kulübe yakın kaynaklar Advocaat'ınŞener, Salih, Emenike,Ozan ve Josef'i kastettiği vebu futbolcuların ortaya koyduğuperformanstan memnuniyet duymadığınıifade ediyorlar. UEFAkadrosuna alınmayan Aatıf ve Fernandao'nunda bunlara ilave edilebilecğide gelen haberler arasında.Advocaat'ın "Bazı oyunculardaha fazla bazıları ise daha azşans bulacak. Çünkü geliştirmelerigereken noktalar var"şeklindeki açıklaması da Fenerbahçe'depazartesi günü oynanacakKasımpaşa maçıyla birliktekadroda önemli rotasyonların olbileceğişeklinde algılandı.
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