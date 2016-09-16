Yine forvet yine sakatlık!

Cimbom'da forvet kabusu sürüyor... Lukas Podolski ve yeni transfer Sigthorsson'un ardından A2 takımında oynayan Berk İsmail Ünsal da sakatlık yaşadı.



1.5 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Riekerink'in zaman zaman A takım kadrosuna da aldığı genç futbolcu sol kol dirseğinin yerinden çıktığı açıklandı. Berk'in sahalardan yaklaşık 1.5 ay uzak kalması bekleniyor.