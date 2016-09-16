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’da çirkin

ları yemek yediği sırada içeri giren maskeli holiganlar, bir taraftarın üzerine benzin döküp sonra da yakmaya çalıştı. Bir diğer taraftarı ise üzerine meşale yakıp ateşe verdiler, sopayla dövdüler. polisi ise, "Bizim olaydan haberimiz yok" dedi.

Ukrayna’da çirkin saldırı

Zorya Luhansk- maçı öncesi büyük olaylar yaşandı. Fenerbahçe ları Odessa'nın merkezinde yemek yedikleri bir restoranda yüzleri maskeli, siyah giyinen, ağızlarında dişlikler bulunan 100 kadar Ukraynalı holiganın sına uğradı. Holiganlar bir taraftarın üzerine benzin döküp yakmaya kalktı. Ancak çakmak yanmadığı için başaramadılar. Bir diğer taraftarı ise üzerine meşale yakıp ateşe verdiler. Diğer taraftarları ise sopalarla dövdüler. Çok sayıda Fenerbahçe taraftarı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. UEFA yetkilileri olaydan haberdar olduktan sonra Ukrayna polisine durumla ilgili bilgi almak için başvurdu. Ancak polisin "Bizim böyle bir olaydan haberimiz yok" yanıtını vermesi şaşkınlık yarattı. 100 kişilik ekibin özel eğitimli insanlardan kurulu olduğu, aralarında sivil polis ve askerlerinde bulunduğu, ancak hiçbirinin kimliğinin tespit edilemediği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAKİ TARAFTARLAR OLAYI KINADI
Fenerbahçe taraftarının bu saldırı karşısında btüyük travma yaşadığı öğrenildi. Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları da saldırıyı kınadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Ukrayna'da yaşananlar asla kabul edilemez. İnsanlar canlarından olabilirdi. Bu olayı kınıyoruz. Bunları yapanlar futbol katili" dedi. Fenerbahçe Yönetimi'nin olayla ilgili araştırma yapacağı ve UEFA ile dirsek temasında olacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüp, yetkililerinden olayla ilgili detaylı bilgi istedi.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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serdar serdar

emin olun bizim sarhoşlar yapmışdır ukrayna insanı sakin kadınlara kızlara sarkıntılık yapmışlardır olay bu değildir ukrayna halkı iyidir türkleride severler ama kendinizi bilmez var çok sarhoşlar oaray buraya sataşmışlardır herzaman aynı oluyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 16.09.2016 09:48
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