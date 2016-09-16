Ukrayna’da çirkin saldırı

Zorya Luhansk-Fenerbahçe maçı öncesi büyük olaylar yaşandı. Fenerbahçe taraftarları Odessa'nın merkezinde yemek yedikleri bir restoranda yüzleri maskeli, siyah giyinen, ağızlarında dişlikler bulunan 100 kadar Ukraynalı holiganın saldırısına uğradı. Holiganlar bir taraftarın üzerine benzin döküp yakmaya kalktı. Ancak çakmak yanmadığı için başaramadılar. Bir diğer taraftarı ise üzerine meşale yakıp ateşe verdiler. Diğer taraftarları ise sopalarla dövdüler. Çok sayıda Fenerbahçe taraftarı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. UEFA yetkilileri olaydan haberdar olduktan sonra Ukrayna polisine durumla ilgili bilgi almak için başvurdu. Ancak polisin "Bizim böyle bir olaydan haberimiz yok" yanıtını vermesi şaşkınlık yarattı. 100 kişilik ekibin özel eğitimli insanlardan kurulu olduğu, aralarında sivil polis ve askerlerinde bulunduğu, ancak hiçbirinin kimliğinin tespit edilemediği öğrenildi.



SOSYAL MEDYADAKİ TARAFTARLAR OLAYI KINADI

Fenerbahçe taraftarının bu saldırı karşısında btüyük travma yaşadığı öğrenildi. Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları da saldırıyı kınadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Ukrayna'da yaşananlar asla kabul edilemez. İnsanlar canlarından olabilirdi. Bu olayı kınıyoruz. Bunları yapanlar futbol katili" dedi. Fenerbahçe Yönetimi'nin olayla ilgili araştırma yapacağı ve UEFA ile dirsek temasında olacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüp, Ukrayna yetkililerinden olayla ilgili detaylı bilgi istedi.



