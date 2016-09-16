Rizespor maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen JanOlde Riekerink hakkındaki iddiaları kesin bir dille yanıtladı.
TAMAMEN TAKTİKSEL Hollandalı hoca, "Galatasaray'ın teknik direktörü benim. %100 tüm kararları ben alıyorum. Şimdi Sneijder diyorsunuz, haftaya da Nigelde Jong dersiniz. Kesinlikle yöne tim ile taktik konular konuşulmuyor. Bu kararları ekibimle beraber alıyorum. Önemli olan takımın başarısı. Kim iyi performans gösterirse o oynuyor" diye konuştu. Selçuk İnan'la ilgili de konuşan Riekerink, "Aldığım tüm kararlar, takımın iyiliği için. Selçuk'un hem oyunculuğuna saygım sonsuz, hem de karakterine. Değişiklik çok konuşuldu. Bu tamamen taktikseldi" dedi.
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