  1. Biz Kadıköy’de kupa kaldırdık
  2. Şansın yardımıyla 1 puan aldık

Tüm kararları ben alıyorum

Hollandalı hoca, “Galatasaray’ın teknik direktörü benim, tüm kararları ben alıyorum. Yönetimle taktik konuları konuşmuyoruz. Kararları ekibimle alıyorum” diye konuştu

Tüm kararları ben alıyorum
Rizespor maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Jan Olde Riekerink hakkındaki iddiaları kesin bir dille yanıtladı.

TAMAMEN TAKTİKSEL
Hollandalı hoca, "Galatasaray'ın teknik direktörü benim. %100 tüm kararları ben alıyorum. Şimdi Sneijder diyorsunuz, haftaya da Nigel de Jong dersiniz. Kesinlikle yöne tim ile taktik konular konuşulmuyor. Bu kararları ekibimle beraber alıyorum. Önemli olan takımın başarısı. Kim iyi performans gösterirse o oynuyor" diye konuştu. Selçuk İnan'la ilgili de konuşan Riekerink, "Aldığım tüm kararlar, takımın iyiliği için. Selçuk'un hem oyunculuğuna saygım sonsuz, hem de karakterine. Değişiklik çok konuşuldu. Bu tamamen taktikseldi" dedi.
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