Timsah'tan muhteşem geri dönüş!

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kayserispor'u 3-1 yendi.



2. dakikada Ertuğrul Ersoy'un pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Del Valle, çaprazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

22. dakikada Bursaspor atağında, Batalla'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Del Valle'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

31. dakikada konuk takım üstünlük golünü buldu. Deniz Türüç'ün pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Nakoulma'nın sert şutunda top filelerle buluştu: 0-1.

36. dakikada Bursaspor atağında, Josua John'un ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Zülfikar Yıldırım'da kaldı.

45+2. dakikada Bursaspor Batalla ile skoru eşitledi. Sol kanattan hareketlenen Josua John, topu kale alanına doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Batalla, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

Bu arada karşılaşma öncesi iki gün önce vefat eden Bursaspor Kulübü kurucu üyelerinden Cemal Dik için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

53. dakikada Bursaspor atağında, sol kanattan kazanılan serbest atışı kullanan Batalla, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Faty'in kafa vuruşunda top kaleci Zülfikar Yıldırım'da kaldı.

59. dakikada Bursaspor, rakip kaleye tehlikeli geldi. Sağ kanattan hareketlenen Josua John, topu ceza yayına doğru hareketlenen Şamil Çinaz'ın önüne attı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda top direğin hemen yanından auta gitti.

67. dakikada Kayserispor net bir pozisyondan yararlanamadı. Sol kanattan hareketlenen Anıl Karaer, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Arkaya iyi sarkan Welliton, müsait pozisyonda topa iyi vuramayınca pozisyon üstten autla sonuçlandı.

68. dakikada Bursaspor 10 kişi kaldı. Kayserispor atağında ceza sahasına girmek isteyen Welliton, İsmail Konuk'un müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy, faul kararı verirken İsmail Konuk'u da kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

83. dakikada Bursaspor öne geçti. Levent Gülen'in hatalı pasından faydalanarak topu kapan Batalla, meşin yuvarlağı ortadan ceza sahasına yönelen Jorquera'nın önüne doğru attı. Kaleci Zülfikar Yıldırım ile karşıya kalan Jorquera, plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

90+5. dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan hareketlenen Del Valle, topu arka direğe doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Sercan Yıldırım, plase bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

Maç Bursaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.