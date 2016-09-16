İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, kulübü ile 2020'de bitecek sözleşmesini iki yıl kısaltarak, 2018 Haziran ayına çektiğini doğruladı.

Sözleşmesinin kısaltılmasıyla ilgili İspanyol gazetelerinde çıkan haberleri basın toplantısında doğrulayan Simeone, "Hiçbir şey planladığım yok. Her zaman olduğu gibi kulüp ve takım için en iyi kararı aldık. Buna yöneticiler ile birlikte karar verdik. Rahat olun, iyiyiz." şeklinde konuştu.

İstediği için burada olduğunu belirten Arjantinli teknik adam, "Kulüple birlikte yaptığımız şeylerin gerekli olduğuna inanıyoruz. Sözleşmeler özeldir ve herkes için önemli bir durum olduğunu biliyoruz. Bu konuda yeterince açık oldum. Tekrarlamam gerekirse tekrarlarım. Duygularımla, yüreğimle hareket eden biriyim ve bulunduğum yerden memnunum. Benim için kesinlikle değişen bir şey yok. Hiç endişelenmeyin. Gelecek iki yıl içinde sözleşmeyi yenileyebiliriz ya da beni gönderebilirler. Göreceğiz." ifadelerini kullandı.

2010-2011 sezonu ortasında Atletico Madrid'in başına geçen 46 yaşındaki Simeone, geride kalan 5 sezonda takımına birer La Liga (2014), Kral Kupası (2013), İspanya Süper Kupası (2014), UEFA Avrupa Ligi (2012) ve UEFA Süper Kupa (2012) şampiyonlukları kazandırırken, 2 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2013-2014 ve 2015-2016) final oynattı.

Avrupa basınında son dönemde çıkan haberlerde, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İtalya'nın Inter kulüpleri ile Arjantin Milli Takımı'nda teknik direktörlük için Simeone'nin adı geçmişti.



