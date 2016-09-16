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Şansın yardımıyla 1 puan aldık

Şansın yardımıyla 1 puan aldık
Moussa Sow, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 1-1 biten Zorya Luhansk maçının ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

UMARIM DAHA DA İYİ OLURUZ
Sow, "Performansımdan memnun değilim. Gol atmalıyım. Zorya'ya karşı biraz da şansın yardımıyla puan aldık. Umarım daha iyi olur" dedi.
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