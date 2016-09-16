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Rio’da Türk fırtınası

, Erkek Masa Tenisi Takımı ve Golbol Kadın Takımımız çeyrek finalde rakiplerine şans tanımadı, son 4’e kalmayı başardı

Rio’da Türk fırtınası
2016 Rio Paralimpik Oyunları'na önceki gece milli sporcularımız damgasını vurdu. Ay-yıldızlı ekiplerimiz, takım sporlarında rakiplerine şans tanımadı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde ev sahibi Brezilya'yı 65-49 yendi, yarı finalde ABD'nin rakibi oldu.

NİJERYA'YI 2-0 YENDİK
Masa tenisinde son 4'e kalma müsabakasında Nijerya ile karşılaşan ay-yıldızlılar, maçtan 2-0 galip ayrıldı ve Tayvan'la final için mücadele etme hakkı kazandı.

İSRAİL'E FARK ATTIK: 15-5
Golbol takımımız ise İsrail'i 15-5 mağlup edip, yarı finalde ABD'yle eşleşti. Üstün bir oyun ortaya koyan ekibimiz rakibine şans tanımadı. Bu arada toplam 7 madalya kazanan Türkiye, sıralamada 32.'likte yer alıyor. Takım sporlarında altın gelirse 20. sıraya kadar yükselme şansımız var.
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