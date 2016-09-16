Rio’da Türk fırtınası

2016 Rio Paralimpik Oyunları'naönceki gece milli sporcularımız damgasınıvurdu. Ay-yıldızlı ekiplerimiz,takım sporlarında rakiplerine şans tanımadı.Tekerlekli Sandalye BasketbolErkek Milli Takımı, çeyrek finalde evsahibi Brezilya'yı 65-49 yendi, yarı finaldeABD'nin rakibi oldu.
NİJERYA'YI 2-0 YENDİK Masa tenisinde son 4'e kalma müsabakasında Nijerya ile karşılaşan ay-yıldızlılar, maçtan 2-0 galip ayrıldı ve Tayvan'la final için mücadele etme hakkı kazandı.
İSRAİL'E FARK ATTIK: 15-5 Golbol takımımız ise İsrail'i 15-5 mağlup edip, yarı finalde ABD'yle eşleşti. Üstün bir oyun ortaya koyan ekibimiz rakibine şans tanımadı. Bu arada toplam 7 madalya kazanan Türkiye, sıralamada 32.'likte yer alıyor. Takım sporlarında altın gelirse 20. sıraya kadar yükselme şansımız var.
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